Çanakkale'de kaçak büfe tartışması! CHP'li başkana tepki

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/canakkalede-kacak-bufe-tartismasi-chpli-baskana-tepki" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çanakkale'nin Küçükkuyu ilçesinde CHP'li belediye başkanının kaçak büfe kurdurduğu öne sürüldü. Bu duruma tepki gösteren bölge sakinleri ayrıca büfeye kaçak elektrik çekildiğini de belirtti. Mahalleli ilk olarak belediye başkanınıa müracat ederek legal olmayan büfenin kaldırılmasını istedi ancak sonuç alınamayınca ilgili makamlara başvuruda bulundular. Detayları A Haber'den Vedat Sezer aktardı.