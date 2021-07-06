  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Çanakkale'de kaçak büfe tartışması! CHP'li başkana tepki

    Çanakkale'de kaçak büfe tartışması! CHP'li başkana tepki

    Giriş Tarihi: 06.07.2021, 15:34

    Çanakkale'nin Küçükkuyu ilçesinde CHP'li belediye başkanının kaçak büfe kurdurduğu öne sürüldü. Bu duruma tepki gösteren bölge sakinleri ayrıca büfeye kaçak elektrik çekildiğini de belirtti. Mahalleli ilk olarak belediye başkanınıa müracat ederek legal olmayan büfenin kaldırılmasını istedi ancak sonuç alınamayınca ilgili makamlara başvuruda bulundular. Detayları A Haber'den Vedat Sezer aktardı.

    CHP'li vekiller açılışını yapmıştı! Assos bölgesinde kaçak plaj tesisi için yıkım kararı

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çanakkale'de kaçak büfe tartışması! CHP'li başkana tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    11 yaşındaki Nehir'in kurban pazarında sıkı pazarlığı
    11 yaşındaki Nehir'in kurban pazarında sıkı pazarlığı
    Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı
    Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı
    MHP lideri Devlet Bahçeli'den AYM'ye Gergerlioğlu tepkisi
    MHP lideri Devlet Bahçeli'den AYM'ye Gergerlioğlu tepkisi
    Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda can pazarı
    Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda can pazarı
    CHP'li Büyükşehir Belediyesi İzmir için ne yaptı?
    CHP'li Büyükşehir Belediyesi İzmir için ne yaptı?
    İkimizin Sırrı yakında Atv'de başlıyor
    İkimizin Sırrı yakında Atv'de başlıyor
    MHP lideri Devlet Bahçeli'den AYM'ye Gergerlioğlu tepkisi
    MHP lideri Devlet Bahçeli'den AYM'ye Gergerlioğlu tepkisi
    CHP'li Büyükşehir Belediyesi İzmir için ne yaptı?
    CHP'li Büyükşehir Belediyesi İzmir için ne yaptı?
    Kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü metrelerce havalandı
    Kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü metrelerce havalandı
    Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar! Bayram öncesi emeklilere peş peşe müjdeler
    Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar! Bayram öncesi emeklilere peş peşe müjdeler
    Habere giderken ölümden döndü! İşte o anlar
    Habere giderken ölümden döndü! İşte o anlar
    'Yeni kanun hazırlıyoruz'
    Başkan Erdoğan'dan "Suyun Gücü Milletle Buluşuyor" Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar