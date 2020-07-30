  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Çanakkale'de orman yangını

    Çanakkale'de orman yangını

    Giriş Tarihi: 30.07.2020, 16:06

    Çanakkale'nin Yenice ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor. Yenice ilçesinde Kızıldam köyü yakınlarındaki ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ederken, gökyüzüne yükselen dumanlar, 30 kilometre mesafedeki ilçe merkezinden de görüldü. Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çanakkale'de orman yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    MHP Lideri Devlet Bahçeli'den sert sözler!
    MHP Lideri Devlet Bahçeli'den sert sözler!
    Müge Anlı'da bir sezon böyle geçti!
    Müge Anlı'da bir sezon böyle geçti!
    Çanakkale feribot iskeleleri arife günü ulaşımına sakin başladı
    Çanakkale feribot iskeleleri arife günü ulaşımına sakin başladı
    İzmir'de Manda Çayı'nda koku tepkisi
    İzmir'de Manda Çayı'nda koku tepkisi
    Tatil bölgelerinde trafik yoğunluğu
    Tatil bölgelerinde trafik yoğunluğu
    Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
    Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
    MHP Lideri Devlet Bahçeli'den sert sözler!
    MHP Lideri Devlet Bahçeli'den sert sözler!
    Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
    Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
    Bakan Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirleri tek tek açıkladı
    Bakan Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirleri tek tek açıkladı
    Hac ibadeti başladı: Kabe'de sosyal mesafeli tavaf dönemi
    Hac ibadeti başladı: Kabe'de sosyal mesafeli tavaf dönemi
    Türkiye ve ABD'den Akdeniz'de ortak tatbikat
    Türkiye ve ABD'den Akdeniz'de ortak tatbikat
    Kamuda Whatsapp düzenlemesi! İş yazışmalarında bu programları kullanmak zorunlu
    Kamuda Whatsapp düzenlemesi! İş yazışmalarında bu programları kullanmak zorunlu