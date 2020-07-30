Çanakkale'de orman yangını

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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor. Yenice ilçesinde Kızıldam köyü yakınlarındaki ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ederken, gökyüzüne yükselen dumanlar, 30 kilometre mesafedeki ilçe merkezinden de görüldü. Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.