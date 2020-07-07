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    Çanakkale'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

    Giriş Tarihi: 07.07.2020, 09:13

    Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 300 hektardan fazla alanın zarar gördüğü bildirildi. Devam eden orman yangınına havanın aydınlanmasıyla birlikte müdahale yeniden başladı. 300 hektardan fazla alanın kül olduğu yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. İşte detaylar...

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