Çanakkale’de yolcu otobüsü alev alev yandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/canakkalede-yolcu-otobusu-alev-alev-yandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çanakkale’de seyir halinde olan bir yolcu otobüsü motor kısmında meydana gelen arıza nedeniyle cayır cayır yandı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri, yanan otobüsün üzerine su bıraktı. O anlar da bir vatandaş tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.