  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Çanakkale’de yolcu otobüsü alev alev yandı

    Çanakkale’de yolcu otobüsü alev alev yandı

    Giriş Tarihi: 07.07.2021, 22:22

    Çanakkale’de seyir halinde olan bir yolcu otobüsü motor kısmında meydana gelen arıza nedeniyle cayır cayır yandı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri, yanan otobüsün üzerine su bıraktı. O anlar da bir vatandaş tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çanakkale’de yolcu otobüsü alev alev yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    TOKİ'nin 1 Milyonuncu Konut Teslim Töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    TOKİ'nin 1 Milyonuncu Konut Teslim Töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Kemal Sunal filmi gerçek oldu, ekmeğin içinden ip çıktı
    Kemal Sunal filmi gerçek oldu, ekmeğin içinden ip çıktı
    Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
    Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
    AK Parti MKYK sona erdi! ABD'ye rapor tepkisi
    AK Parti MKYK sona erdi! ABD'ye rapor tepkisi
    Çalması 30 saniye sürdü! Kendi otomobiliymiş gibi atlayıp sürdü
    Çalması 30 saniye sürdü! Kendi otomobiliymiş gibi atlayıp sürdü
    Çeşme'de bayram öncesi rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
    Çeşme'de bayram öncesi rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
    TOKİ'nin 1 Milyonuncu Konut Teslim Töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    TOKİ'nin 1 Milyonuncu Konut Teslim Töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    AK Parti MKYK sona erdi! ABD'ye rapor tepkisi
    AK Parti MKYK sona erdi! ABD'ye rapor tepkisi
    Mehmet Aydın'ın ifadesi sona erdi! Tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildi!
    Mehmet Aydın'ın ifadesi sona erdi! Tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildi!
    Çanakkale'de kaçak büfe tartışması! CHP'li başkana tepki
    Çanakkale'de kaçak büfe tartışması! CHP'li başkana tepki
    MHP lideri Devlet Bahçeli'den AYM'ye Gergerlioğlu tepkisi
    MHP lideri Devlet Bahçeli'den AYM'ye Gergerlioğlu tepkisi
    CHP'li Büyükşehir Belediyesi İzmir için ne yaptı?
    CHP'li Büyükşehir Belediyesi İzmir için ne yaptı?