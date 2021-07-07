Çanakkale’de seyir halinde olan bir yolcu otobüsü motor kısmında meydana gelen arıza nedeniyle cayır cayır yandı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri, yanan otobüsün üzerine su bıraktı. O anlar da bir vatandaş tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.
Çanakkale’de yolcu otobüsü alev alev yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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