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    Yeniasır TV Gündem Çanakkale'nin orman yangını! Kemel köyündeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

    Çanakkale'nin orman yangını! Kemel köyündeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

    Giriş Tarihi: 20.07.2020, 15:40

    Çanakkale'den gelen son dakika haberine göre, merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın devam ediyor.

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