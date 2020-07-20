Çanakkale'den gelen son dakika haberine göre, merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın devam ediyor.
Çanakkale'nin orman yangını! Kemel köyündeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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