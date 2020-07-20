Çanakkale'nin orman yangını! Kemel köyündeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/canakkalenin-orman-yangini-kemel-koyundeki-yangina-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çanakkale'den gelen son dakika haberine göre, merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın devam ediyor.