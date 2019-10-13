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Canlı yayında Akçakale'ye havan mermisi atıldı

Giriş Tarihi: 13.10.2019, 10:29

Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş jetleri YPG-PKK terör örgütünün mevzilerini bombalıyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan A Haber Yurt Haberler müdürü Kerim Ulak, canlı yayın sırasında havan saldırısını anbean görüntüledi. İşte o anlar...

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