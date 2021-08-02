Canlı yayında alevler birden sardı! Bozdoğan-Ören yolu kapandı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/canli-yayinda-alevler-birden-sardi-bozdogan-oren-yolu-kapandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bozdoğan bölgesinde yangın giderek şiddetlendi. A Haber ekibi canlı yayında yangını görüntüledi. Yangın hızla ilerleyerek kısa sürede A Haber ekibinin olduğu bölgeyi de sardı. Alevler Bozdoğan-Ören yolundaki tersaneyi tehdit etti. Öte yandan Bozdoğan-Ören yolu trafiğe de kapatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgede incelemede bulunuyor.