Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bozdoğan bölgesinde yangın giderek şiddetlendi. A Haber ekibi canlı yayında yangını görüntüledi. Yangın hızla ilerleyerek kısa sürede A Haber ekibinin olduğu bölgeyi de sardı. Alevler Bozdoğan-Ören yolundaki tersaneyi tehdit etti. Öte yandan Bozdoğan-Ören yolu trafiğe de kapatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgede incelemede bulunuyor.
Canlı yayında alevler birden sardı! Bozdoğan-Ören yolu kapandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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