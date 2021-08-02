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    Canlı yayında alevler birden sardı! Bozdoğan-Ören yolu kapandı!

    Giriş Tarihi: 02.08.2021, 15:37

    Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bozdoğan bölgesinde yangın giderek şiddetlendi. A Haber ekibi canlı yayında yangını görüntüledi. Yangın hızla ilerleyerek kısa sürede A Haber ekibinin olduğu bölgeyi de sardı. Alevler Bozdoğan-Ören yolundaki tersaneyi tehdit etti. Öte yandan Bozdoğan-Ören yolu trafiğe de kapatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgede incelemede bulunuyor.

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