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Canlı yayında bombalama anı! Barış Pınarı Harekatı’nda terör hedefleri vuruldu

Giriş Tarihi: 10.10.2019, 12:14

Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda terör örgütü YPG unsurlarını temizlemek ve bölgede istikrarı sağlamaya yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda terör hedefleri vurulmaya devam ediyor. A Haber canlı yayınında terör hedefleri topçu atışlarıyla vuruldu. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine obüs atışları yapılıyor.

Zaman zaman yoğunlaşan atışlar sonrası bölgeden dumanların yükseldiği gözleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince obüs atışları aralıklarla sürdürülüyor.

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