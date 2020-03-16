<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/cekirge-istilasindan-sonra-simdi-de-karinca-istilasi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken başka ürkütücü haberler de gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan çekirge istilasından sonra şimdi de karınca istilası başladı. Umman'da çekildiği tahmin edilen bu video izleyenleri şaşkına çevirdi.