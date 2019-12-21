Celal Şengör'den Kanal İstanbul itirafı!

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Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, 2011 yılında o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan Kanal İstanbul projesini katıldığı bir televizyon programında değerlendirmiş ve Kanal istanbul'un deprem riskini arttıracağı iddiaları için böyle bir durumun söz konusu olmadığını dile getirmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise çılgın proje Kanal İstanbul için '100 kere ihanettir' açıklamasında bulunmasının ardından Şengör, bir televizyon programına bağlanarak İmamoğlu için 'emrinizdeyiz' ifadesini kullandı.

'Çılgın Proje Kanal İstanbul' için ekranlara çıkan Prof. Celal Şengör ve Roger Smith Kanal İstanbul Projesi'ni değerlendirmişti. Şengör, Kanal İstanbul'un İstanbul'da deprem riskini artıracağı iddialarına karşı 2011 yılında yaptığı açıklamada, "böyle bir durum mevzu bahis değil" demişti.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, çılgın proje için '100 kere ihanettir' demişti. Celal Şengör, 26 Eylül günü meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki İstanbul depreminden sonra, bir televizyon programına telefonla bağlanarak İmamoğlu'na "emrinizdeyiz" demişti.