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Ceren Damar'ın katilinin avukatından kan donduran sözler!

Giriş Tarihi: 21.02.2020, 13:45

Ankara’daki Çankaya Üniversitesi’nde kopya çekerken yakaladığı öğrenci tarafından katledilen Ceren Damar davasında karar duruşması başladı. Dava başlar başlamaz savunma yapan Sanık Avukatı Vahit Bıçak, Ceren Damar ile sanık arasında cinsel birliktelik olduğunu öne sürünce salon karıştı. Bıçak, Ceren'in telefonun dinlenmesi gerektiğini ifade etti. Sanık avukatı ayrıca Damar'ın hayatta kalması durumunda davalık olacağını da iddia etti.

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