Cesedi moloz döküm alanında bulunan Ceren'in amcası konuştu: Bu bir cinayet

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İzmir'in Bornova ilçesinde, cesedi moloz döküm alanında bulunan Ceren Duman'ın (16) amcası Harun Duman, yaşanan olayın cinayet olduğunu öne sürdü. Harun Duman, "Biz bu olayın soğukkanlılıkla işlenmiş bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. Bunu örtbas etmeye çalışıyorlar" dedi. Öte yandan Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.