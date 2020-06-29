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    Çeşme'de arıtma tesisinde boru patladı, yol atık suyla doldu

    Giriş Tarihi: 29.06.2020, 15:33

    Çeşme'nin Musalla Mahallesi'ndeki, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) ait arıtma tesisinde dün öğle saatlerinde boru patladı. Tonlarca atık su, patlayan borudan dakikalarca arıtma tesisinin hemen önündeki sokağa taştı. Yol atık suyla doldu, etrafa kötü koku yayıldı.

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