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    Çeşme'de jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 eski asker yakalandı

    Giriş Tarihi: 01.09.2020, 17:44

    Fetullahçı Terör Örgütü’ne mensup oldukları gerekçesiyle haklarında örgüt üyeliğinden yargılama devam eden FETÖ üyesi eski üsteğmen T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B., İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince jet ski ile Sakız Adası’na kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.

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