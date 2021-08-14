İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile 3 helikopter sevk edildi. Alevlerin, çalışmalar sonucu kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.
Çeşme'de orman yangını! Ekipler seferber oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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