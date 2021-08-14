Çeşme'de orman yangını! Ekipler seferber oldu!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/cesmede-orman-yangini-ekipler-seferber-oldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile 3 helikopter sevk edildi. Alevlerin, çalışmalar sonucu kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.