Çeşme'de orman yangını paniği! 4 site boşaltıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/cesmede-orman-yangini-panigi-4-site-bosaltildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, bölgedeki 4 site tedbir amaçlı tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın bölgesine geldi ve çalışmaları bizzat koordine etti.