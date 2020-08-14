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    Çeşme'de orman yangını paniği! 4 site boşaltıldı

    Giriş Tarihi: 14.08.2020, 08:52

    İzmir'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, bölgedeki 4 site tedbir amaçlı tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın bölgesine geldi ve çalışmaları bizzat koordine etti.

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