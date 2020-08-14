İzmir'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, bölgedeki 4 site tedbir amaçlı tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın bölgesine geldi ve çalışmaları bizzat koordine etti.
Çeşme'de orman yangını paniği! 4 site boşaltıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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