 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Çeşme'de teknenin batması sonucu ölen çocuklardan geriye ayakkabıları kaldı

Çeşme'de teknenin batması sonucu ölen çocuklardan geriye ayakkabıları kaldı

Giriş Tarihi: 12.01.2020, 13:55

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 11 kişinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayda yaşamını yitirenlerin denize açıldığı koyda karaya vuran çocuk kıyafetleri, ayakkabılar, kimlik belgeleri ve pasaportlar yürekleri burktu.

Yalı Mahallesi açıklarında dün gece Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek için denize açılan fiber teknenin batması sonucu yüzerek karaya çıkan 4 ve Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtardığı 4 düzensiz göçmen olmak üzere 8 yaralı, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinde tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çoğunluğu Suriye uyruklu olduğu öğrenilen düzensiz göçmenler, ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayda yaşamını yitiren 8 çocuk ve 3 yetişkine ait cenazeler, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne ait cenaze araçlarıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan hayatını kaybedenlerin denize açıldıkları koyda karaya vuran can yelekleri, düzensiz göçmenlere ait kimlik, pasaport, fotoğraf ve çeşitli eşyalar ile çocuk ayakkabıları ve kıyafetleri yürekleri burktu.

Fiber tekneye kapasitesinin üzerinde binilmesi nedeniyle yaşandığı değerlendirilen olayla ilgili düzensiz göçmenlerin tekneyi nasıl temin ettiği ve kazanın oluş şekline ilişkin soruşturma sürüyor.

- Olay

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, dün gece düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 8 kişi kurtarılmıştı.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çeşme'de teknenin batması sonucu ölen çocuklardan geriye ayakkabıları kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Devlet Bahçeli'den önemli açıklama
Devlet Bahçeli'den önemli açıklama
Hercai 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Nesli tehdit altındaki karakulak Köyceğiz'de görüntülendi
Nesli tehdit altındaki "karakulak" Köyceğiz'de görüntülendi
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk yaşandı! Ümmü Gülsüm herkesi ekrana kilitledi
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk yaşandı! Ümmü Gülsüm herkesi ekrana kilitledi
Depremin yaşattığı panik kameraya böyle yansıdı
Depremin yaşattığı panik kameraya böyle yansıdı
Uşak’ta korkunç cinayet...Katil zanlılarının eve giriş ve çıkış anı kamerada
Uşak’ta korkunç cinayet...Katil zanlılarının eve giriş ve çıkış anı kamerada
Devlet Bahçeli'den önemli açıklama
Devlet Bahçeli: Bunu söyleyenler tarih ve coğrafya cahilleridir
Depremin yaşattığı panik kameraya böyle yansıdı
Depremin yaşattığı panik kameraya böyle yansıdı
Uşak’ta korkunç cinayet...Katil zanlılarının eve giriş ve çıkış anı kamerada
Uşak’ta korkunç cinayet...Katil zanlılarının eve giriş ve çıkış anı kamerada
TOGG'dan yeni yerli otomobil paylaşımı!
TOGG'dan yeni yerli otomobil paylaşımı! İşte yerli otomobilin tasarım sürecinin belgeseli
Bakan Albayrak'tan çarpıcı paylaşım!
Bakan Berat Albayrak'tan çarpıcı "Sivas" paylaşımı