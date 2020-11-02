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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan İzmir'de flaş açıklamalar

    Giriş Tarihi: 02.11.2020, 00:11

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, ''arama kurtarma faaliyetlerinde sona yaklaşıyoruz'' ifadelerini kullanırken, İzmir'deki yıkımda ihmali olanlarla ilgili her türlü hukuki ve cezai işlemin yapılacağını bildirdi. .

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