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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki çeken sözler

Giriş Tarihi: 04.03.2020, 17:24

Son dakika haberi... CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan yörelik hakaretlerin tepkiler büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında yasal yollara başvurulacağını açıkladı.

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