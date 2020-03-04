Son dakika haberi… CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan yörelik hakaretlerin tepkiler büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında yasal yollara başvurulacağını açıkladı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki çeken sözler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.