CHP grup toplantısında skandal! Trump'ın alçak mektubuna alkış tuttular

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/chp-grup-toplantisinda-skandal-trumpin-alcak-mektubuna-alkis-tuttular" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP'nin bugün düzenlenen grup toplantısında bir skandal yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Trump tarafından Başkan Erdoğan'a gönderilen küstah mektubu kürsüden okudu. CHP'li vekiller ise küstah ifadeler içeren Trump'ın mektubuna destek vererek alkışladı. Başkan Erdoğan, Trump’ın gönderdiği mektubu yırtıp çöpe atarak "Zamanı geldiğinde cevap verilecek" demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında kameralar karşısına geçti.Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında lafı dönüp dolaşıp ABD Başkanı Trump'ın terör örgütü YPG'lileri kurtarmak için Başkan Erdoğan'a alçakça kaleme aldığı skandal mektubu getirdi.Kılıçdaroğlu'nun onaylarcasına Trump'ın "Eğer bir şeyler olmazsa seni sonsuza dek şeytan olarak göreceğim. Sert bir adam olma aptal olma seni daha sonra arayacağım" sözlerini okuduğu bu rezil mektuba partililer alkış tuttu.Başkan Erdoğan, İstanbul Dolmabahçe'de yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği konuşmada Trump'ın medyada yer alan mektubuna da tepki göstermişti. Başkan Erdoğan, "Siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmadı, unutmayacağız. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gereken yapılacak" demişti.