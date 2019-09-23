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CHP, IMF heyetiyle görüşmeyi neden gizli kapaklı yaptı? CHP, IMF heyeti görüşmesinin perde arkasında ne var?

Giriş Tarihi: 23.09.2019, 14:04

Türkiye'nin yıllardır kapısına muhtaç bırakıldığı küresel sömürü aracı IMF'nin yetkilileriyle gizlice görüşen CHP'den skandal açıklama geldi. CHP'li Faik Öztrak, IMF’nin Konsültasyon Çalışması çerçevesinde toplandıklarını söyledi, basına duyurmaya ‘gerek görmediklerini ’ifade etti. Durmuş Yılmaz ise görüşmenin sorulması üzerine sinirlendi ve bağırarak “Nereden çıkardınız bu haberi? Benim neyde görüşmem varmış? Haberi yaptınız daha sorulacak soru yok. Bunlar rutin işler” dedi. Peki, CHP, IMF heyetiyle görüşmeyi neden gizli kapaklı yaptı? CHP, IMF heyeti görüşmesinin perde arkasında ne var? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu canlı yayında olayı ayrıntılarıyla değerlendirdi. İşte Müderrisoğlu'nun olayla ilgili çarpıcı açıklamaları...

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