CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gülay Demirel'den ezana saygısızlık!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/chp-istanbul-buyuksehir-belediyesi-meclis-uyesi-gulay-demirelden-ezana-saygisizlik" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi Gülay Demirel, Facebook hesabından, İzmir Karşıyaka ilçesine bağlı İhsan Gültekin Camii’nin minaresinden çalındığı iddia edilen İzmir Marşı’nı “Helal olsun İzmirim” ifadeleriyle paylaştı.İYİ Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Bilgehan Murat Miniç ve CHP Beykoz İlçe Kadın Kolları Başkanı Eylem Sabırhoşgör’ün de bu paylaşımı beğenmesi dikkat çekti.