  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gülay Demirel'den ezana saygısızlık!

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gülay Demirel'den ezana saygısızlık!

    Giriş Tarihi: 23.05.2020, 10:52

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi Gülay Demirel, Facebook hesabından, İzmir Karşıyaka ilçesine bağlı İhsan Gültekin Camii’nin minaresinden çalındığı iddia edilen İzmir Marşı’nı “Helal olsun İzmirim” ifadeleriyle paylaştı.İYİ Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Bilgehan Murat Miniç ve CHP Beykoz İlçe Kadın Kolları Başkanı Eylem Sabırhoşgör’ün de bu paylaşımı beğenmesi dikkat çekti.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gülay Demirel'den ezana saygısızlık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Bodrum’da bir garip olay! Kepçe denize daldı
    Bodrum’da bir garip olay! Kepçe denize daldı
    İBB'nin 'Fazilet durağı' yalanıyla ilgili o İETT şoförü konuştu!
    İBB'nin 'Fazilet durağı' yalanıyla ilgili o İETT şoförü konuştu!
    Başkan Erdoğan: En küçük bir ihmal salgının yeniden hortlamasına yol açar
    Başkan Erdoğan: En küçük bir ihmal salgının yeniden hortlamasına yol açar
    Başkan Erdoğan'dan İzmir'de camilerde 'Çav Bella' çalınması skandalına sert tepki
    Başkan Erdoğan'dan İzmir'de camilerde 'Çav Bella' çalınması skandalına sert tepki
    İzmir'de camilerdeki provokasyon olayında CHP'li Banu Özdemir tutuklandı
    İzmir'de camilerdeki provokasyon olayında CHP'li Banu Özdemir tutuklandı
    AK Parti'den 'koronavirüs' anketi! Hükümete ve ekonomiye güven tam çıktı
    AK Parti'den 'koronavirüs' anketi! Hükümete ve ekonomiye güven tam çıktı
    İBB'nin 'Fazilet durağı' yalanıyla ilgili o İETT şoförü konuştu!
    İBB'nin 'Fazilet durağı' yalanıyla ilgili o İETT şoförü konuştu!
    Başkan Erdoğan: En küçük bir ihmal salgının yeniden hortlamasına yol açar
    Başkan Erdoğan: En küçük bir ihmal salgının yeniden hortlamasına yol açar
    Başkan Erdoğan'dan İzmir'de camilerde 'Çav Bella' çalınması skandalına sert tepki
    Başkan Erdoğan'dan İzmir'de camilerde 'Çav Bella' çalınması skandalına sert tepki
    İzmir'de camilerdeki provokasyon olayında CHP'li Banu Özdemir tutuklandı
    İzmir'de camilerdeki provokasyon olayında CHP'li Banu Özdemir tutuklandı
    AK Parti'den 'koronavirüs' anketi! Hükümete ve ekonomiye güven tam çıktı
    AK Parti'den 'koronavirüs' anketi! Hükümete ve ekonomiye güven tam çıktı
    65 yaş üstü seyahat izni başladı! 258 Bin 651 kişi HES seyahat izni aldı
    65 yaş üstü seyahat izni başladı! 258 Bin 651 kişi HES seyahat izni aldı