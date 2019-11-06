CHP İzmir İl Teşkilatında delege gerginliği! Tuncay Özkan, Tunç Soyer ve Aziz Kocaoğlu çekişmesi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/chp-izmir-il-teskilatinda-delege-gerginligi-tuncay-ozkan-tunc-soyer-ve-aziz-kocaoglu-cekismesi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP'de olağan kurultay süreci 8 Kasım'da mahalli delege seçimleriyle başlıyor. 'Kavga istemiyorum' çıkışında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultaylara tek adayla gidilecek uyarısında bulunmuştu. Başını İzmir'in çektiği illerde aday gerginliği yaşanıyor. İzmir'de kurultay öncesi 3 CHP'li teşkilata adaylığıyla geldi. İzmir'deki kavganın odağındaki isim ise önceki kurultayda Aziz Kocaoğlu ile gerginlik yaşayan Tuncay Özkan oldu. CHP İzmir’de ilçe ve il kongre süreci örgütü şimdiden 3’e böldü. Liste savaşlarının erken başladığı partide Soyer’e yakın ekip ile Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan taraftarları yaptıkları açıklamalarla birbirine girmiş durumda. Bunlar dışında bir de İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kocaoğlu’nun başı çektiği ekip bulunuyor. İşte a haber ekranlarında haberle ilgili detaylar...