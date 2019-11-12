 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kağıt para gafıyla rezil oldu! İşte Türkiye'de kağıt para basımının tarihi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kağıt para gafıyla rezil oldu! İşte Türkiye'de kağıt para basımının tarihi

Giriş Tarihi: 12.11.2019, 16:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir konuşmasında yine gafa imza attı. Kılıçdaroğlu, Türkiye’de ilk paranın 1 Haziran 1930’da basıldığını öncesinde ise paranın yabancılar tarafından basıldığını iddia etmişti. Fakat tarihi belgeler Kılıçdaroğlu'nu yalanlıyor. Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu, a haber ekranlarında Türkiye'deki kağıt paranın kısa tarihini anlattı. İşte detaylar...

Kılıçdaroğlu yine rezil oldu! İşte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan tarihi belgeler

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kağıt para gafıyla rezil oldu! İşte Türkiye'de kağıt para basımının tarihi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

TSK'ya 13 yeni 'Korkut' teslimatı
TSK'ya 13 yeni 'Korkut' teslimatı
İzmir'de fuhuş operasyonunda 250 bin lira ele geçirildi
İzmir'de fuhuş operasyonunda 250 bin lira ele geçirildi
Muğla'da lüks yatlar, kargo gemileriyle götürülüyor
Muğla'da lüks yatlar, kargo gemileriyle götürülüyor
Düzce depreminin 20. yılı
Düzce depreminin 20. yılı
İngiliz ajan neden İstanbul'daydı?
İngiliz ajan neden İstanbul'daydı?
Kamyon kasasında 82 kaçak göçmen yakalandı
Kamyon kasasında 82 kaçak göçmen yakalandı
İngiliz ajan neden İstanbul'daydı?
İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurie neden İstanbul'daydı?
İzmir’de terör operasyonu: 12 gözaltı
İzmir’de terör operasyonu: 12 gözaltı
Rabia Naz'ın ölümünde yeni gelişme
Rabia Naz'ın ölümünde yeni gelişme
İşkenceci Koca Tutuklandı
Eşinin yüzünü eritilmiş poşet ile yakan işkenceci koca tutuklandı
Başkan Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar
Annelerin evlat nöbetinde 71. Gün
Annelerin evlat nöbetinde 71. Gün