CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir konuşmasında yine gafa imza attı. Kılıçdaroğlu, Türkiye’de ilk paranın 1 Haziran 1930’da basıldığını öncesinde ise paranın yabancılar tarafından basıldığını iddia etmişti. Fakat tarihi belgeler Kılıçdaroğlu'nu yalanlıyor. Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu, a haber ekranlarında Türkiye'deki kağıt paranın kısa tarihini anlattı. İşte detaylar...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kağıt para gafıyla rezil oldu! İşte Türkiye'de kağıt para basımının tarihi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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