CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kağıt para gafıyla rezil oldu! İşte Türkiye'de kağıt para basımının tarihi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/chp-lideri-kemal-kilicdaroglu-kagit-para-gafiyla-rezil-oldu-iste-turkiyede-kagit-para-basiminin-tarihi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir konuşmasında yine gafa imza attı. Kılıçdaroğlu, Türkiye’de ilk paranın 1 Haziran 1930’da basıldığını öncesinde ise paranın yabancılar tarafından basıldığını iddia etmişti. Fakat tarihi belgeler Kılıçdaroğlu'nu yalanlıyor. Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu, a haber ekranlarında Türkiye'deki kağıt paranın kısa tarihini anlattı. İşte detaylar...