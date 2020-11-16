  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem CHP, Menemen Belediye Başkanı Aksoy'u kesin ihraç istemiyle YDK'ye sevk etti

    CHP, Menemen Belediye Başkanı Aksoy'u kesin ihraç istemiyle YDK'ye sevk etti

    Giriş Tarihi: 16.11.2020, 17:19

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "kesin ihraç" istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini bildirdi.

    Torun, yazılı açıklamasında, İzmir İl Başkanlığının, Menemen Belediye Başkanı Aksoy hakkındaki çok sayıda şikayeti detaylı olarak incelediğini ve parti genel merkezine bildirdiğini belirtti.

    Genel Merkezde yapılan değerlendirmeler sonucunda, TBMM grubundan üç milletvekilinin bölgeye gönderilmesine karar verildiğini ve milletvekillerinin konuyla ilgili incelemelerinin ardından kapsamlı bir rapor hazırlandığını aktaran Torun, milletvekillerinin raporunun Genel Merkezde ciddiyetle ele alındığını kaydetti.

    Torun, "Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, İzmir İl Başkanlığımızın görüşleri ve üç milletvekilimizden oluşan inceleme heyetinin raporu değerlendirilmiş, partimizin ilkeleri ve etik değerleri esas alınarak, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." ifadesini kullandı.

    AA

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    CHP, Menemen Belediye Başkanı Aksoy'u kesin ihraç istemiyle YDK'ye sevk etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Görüntü izlenme rekorları kırdı
    Görüntü izlenme rekorları kırdı
    İzmir - Antalya arası 3 saate düşecek
    İzmir - Antalya arası 3 saate düşecek
    Aydın - Denizli Otoyolu'nun temeli atıldı
    Aydın - Denizli Otoyolu'nun temeli atıldı
    Azerbaycan tezkeresi TBMM'de
    Azerbaycan tezkeresi TBMM'de
    Enkazlardan yayılan büyük tehlike! Sağlığa etkisi yıllarca sürüyor...
    Enkazlardan yayılan büyük tehlike! Sağlığa etkisi yıllarca sürüyor...
    Bu maskeler tehlike saçıyor! Uzman isimden korkutan uyarı
    Bu maskeler tehlike saçıyor! Uzman isimden korkutan uyarı
    Azerbaycan tezkeresi TBMM'de
    Azerbaycan tezkeresi TBMM'de
    İzmir'de sanayi sitelerinde erken iş başı
    İzmir'de sanayi sitelerinde erken iş başı
    Başkan Erdoğan'dan KKTC'ye yeni müjde
    Başkan Erdoğan'dan KKTC'ye yeni müjde
    Erdoğan’dan Kapalı Maraş’ta flaş mesaj
    Başkan Erdoğan’dan Kapalı Maraş’ta mesaj: Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız
    Erdoğan ve Bahçeli'den kritik ziyaret
    Son dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den Kapalı Maraş’a kritik ziyaret
    İzmir’de konteyner kentte çalışmalar hızla sürüyor
    İzmir’de konteyner kentte çalışmalar hızla sürüyor