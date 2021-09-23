CHP seçim aracıyla 'barınma' eylemine öğrenci taşıdı! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e yurt tepkisi: Önce masandaki yurt projesine onay ver

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CHP'nin seçim otobüsü İzmir'de yurt bulamadıkları gerekçesiyle parkta eylem yapan yaklaşık 20 kişiyi Katip Çelebi Üniversitesi'nin önüne seçim aracıyla getirdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili, A Haber canlı yayınında olaya tepki gösterdi. Kişili, "Burada sorgulanması gereken bir durum daha vardır. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye'sinin 800 kişi kapasiteli bir yurt vaadi var ve hala ortada bir şey yok. Bu vaadi 2018 yılında seçimler öncesinde verdiler ve bu hala resmi sitede duruyor. 9 Eylül Üniversitesi'nin 3 bin kapasiteli bir yurt projesi vardır. Bu projenin hayata geçebilmesi için de büyükşehirin orada bir imar değişikliğine gitmesi gerekiyor. Bu tam 1 yıl önce büyükşehire yazılmasına rağmen buna cevap dahi verilmedi CHP'li Tunç Soyer tarafından." dedi.