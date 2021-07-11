İzmir'in Buca ilçesinde AK Parti Teşkilat Koordinasyon Merkezi açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve CHP'li yöneticilerin 8 Temmuz'da İzmir'de düzenlenen mitingde HDP yöneticileriyle bir araya gelmesine tepki gösterdi.
CHP ve HDP'den İzmir'de ortak miting haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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