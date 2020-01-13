erör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı 'Devran' adlı öykü kitabı Kenter Tiyatrosu'nda sahnelendi. Sahnede kitaplardaki öykülerden uyarlanan oyunlar, izleyici sıralarında ise seçimlerde örtülü işbirliği yapan CHP - HDP'liler vardı.
CHP ve HDP'liler tiyatroda buluştu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.