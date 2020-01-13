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CHP ve HDP'liler tiyatroda buluştu!

Giriş Tarihi: 13.01.2020, 16:13

erör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı 'Devran' adlı öykü kitabı Kenter Tiyatrosu'nda sahnelendi. Sahnede kitaplardaki öykülerden uyarlanan oyunlar, izleyici sıralarında ise seçimlerde örtülü işbirliği yapan CHP - HDP'liler vardı.

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