Eski CHP milletvekili, iş adamı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP’li 3 belediye meclis üyesi hakkındaki ‘25 milyon lira rüşvet istedikleri’ iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi.
CHP'de 25 milyonluk rüşvet krizi ile ilgili İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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