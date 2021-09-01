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    Yeniasır TV Gündem CHP'de adaylık sarmalı! Tunç Soyer'den İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a gönderme

    CHP'de adaylık sarmalı! Tunç Soyer'den İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a gönderme

    Giriş Tarihi: 01.09.2021, 12:36

    CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorunsalı devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, adaylıkla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a gönderme yaptı. Soyer, "Cumhurbaşkanlığı için benim adım geçmesin. Ben, Büyükşehir Belediye Başkanlığından memnunum. Yerel siyasete ve onun gücüne çok inanıyorum. Merkezde siyaset yapmayı hiç düşünmedim. İşimizi çok seviyorum" dedi. Kılıçdaroğlu'na tam destek veren Soyer, "Kemal Kılıçdaroğlu aday olmalı. Bu durum bizi de ittifakı da rahatlatır. Keşke öyle olsa." ifadelerine yer verdi.

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