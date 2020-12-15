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    CHP’de bir tecavüz girişimi de İzmir’de! Skandallar bitmiyor

    Giriş Tarihi: 15.12.2020, 12:13

    CHP'de taciz ve tecavüz iddiaları bitmek bilmiyor. Skandallara bir halka da İzmir'den eklendi.CHP'de bir dönem kadın kollarında görev yapan ve Konak CHP'de görev alan A.T. (50) isimli kadının da cinsel saldırıya maruz kaldığı ortaya çıktı. Bir ilçede o dönem Gençlik Kolları Başkanlığı yapan kendisinden 17 yaş küçük bir partilinin tecavüz girişimine uğradığını ve olayın partililer tarafından 'partinin adı lekelenir, sen dulsun adın kötüye çıkar, seni suçlu bulurlar' denilerek örtbas edildiği belirlendi. Detayları A Haber'den Gamze Elçi aktardı.

    CHP'de bir tecavüz girişimi de İzmir'de

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