CHP'de istifa depremi sürüyor! İzmir'de Muharrem İnce'ye destek veren 329 kişi istifa etti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/chpde-istifa-depremi-suruyor-izmirde-muharrem-inceye-destek-veren-329-kisi-istifa-etti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Tire ilçesinde Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ni destekleyen bir grup, CHP üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi. İstifa eden gruptan İlhan Ersöz, "Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda ve bu konuda hiç ödün vermeksizin ülkemizin refahı, daha aydınlık yarınlar için milletimizle beraber Memleket Hareketi'nde toplanıyoruz" dedi. Ersöz, istifa edenlerin sayısının 329 olduğunu, bunun daha da artacağına inandığını sözlerine ekledi. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayşe aktardı.