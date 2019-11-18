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CHP'de İzmir kavgası! Tunç Soyer, Tuncay Özkan ve Aziz Kocaoğlu karşı karşıya

Giriş Tarihi: 18.11.2019, 13:23

CHP Merkez Yönetim Kurulu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Kılıçdaroğlu'nun kavga istemiyorum çıkışına rağmen en sert kavga İzmir'de yaşanıyor. CHP'de Aralık ayı ortalarından itibaren başlayacak kongre süreci için gözler İzmir, İstanbul ve Ankara'ya çevrildi. Kongrede adaylık kavgası ise erken başladı. Aralık ortalarından itibaren başlayacak kongre süreci öncesinde İzmir'de kavganın ayaklarını ise genel başkan yardımcısı Tuncay Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski belediye başkanı Aziz Kocaoğlu oluşturuyor. Detaylar a haber ekranlarında...

İzmir kavgası CHP'yi karıştırdı

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