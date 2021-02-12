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    Yeniasır TV Gündem CHP'de muhalifler nasıl susturuldu? Tek adam siyaseti nasıl başladı?

    CHP'de muhalifler nasıl susturuldu? Tek adam siyaseti nasıl başladı?

    Giriş Tarihi: 12.02.2021, 01:20

    2010 yılından bugüne kadar CHP'de parti içi muhalif isimler ya ihraç edildi ya da partiden istifa etti. Peki, CHP nasıl bu hale geldi? Parti içi dinamikleri ne gösteriyor? İşte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile muhalifler arasında yaşananlar...

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