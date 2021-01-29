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    CHP'de yaprak dökümü! 15-16 vekil daha sırada...

    Giriş Tarihi: 29.01.2021, 18:07

    Parti içindeki bazı konuları yazdıkları mektupla eleştiren milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel, CHP’den istifa ettiklerini açıkladı. Yaşanan bu son dakika gelişmesini Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber canlı yayınıdna yorumladı. Yiğitel, istifa eden bu vekillerin sayısının önümüzdeki günlerde artacağını iddia etti. Yiğitel istifanın perde arkasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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