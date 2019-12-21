 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > CHP'deki 25 milyon liralık rüşvet krizinde yer alan isimlerin kimliği ortaya çıktı

CHP'deki 25 milyon liralık rüşvet krizinde yer alan isimlerin kimliği ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 21.12.2019, 15:47

CHP'deki 25 milyon liralık rüşvet krizi sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, iddialar ile ilgili müfettiş görevlendirdi. Gözler Ankara'ya çevrilmişken rüşvet skandalına karışan isimlerin de kim olduğu ortaya çıktı. Bu isimler FETÖ iddiasının da odağında bulunan Hüseyin Saruhan Rahmi Bıyık ve Ayhan Atalay... İddialarda adı geçen Bülent Kuşçuoğlu ise 3 yıldır Sinan Aygün ile görüşmediğini ifade etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

CHP'deki 25 milyon liralık rüşvet krizinde yer alan isimlerin kimliği ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Bodrum'daki vinç kazası kamerada
Bodrum'daki vinç kazası kamerada
Celal Şengör'den Kanal İstanbul itirafı!
Celal Şengör'den Kanal İstanbul itirafı!
Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı izle
Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı izle
CHP'de 25 milyonluk rüşvet krizi!
CHP'de 25 milyonluk rüşvet krizi!
Savcıların Sinan Aygün'ü dinlemesi lazım!
Savcıların Sinan Aygün'ü dinlemesi lazım!
CHP'li Aygün: Mansur Yavaş'ı FETÖ CHP'den aday yaptı
CHP'li Aygün: Mansur Yavaş'ı FETÖ CHP'den aday yaptı
Celal Şengör'den Kanal İstanbul itirafı!
Celal Şengör'den Kanal İstanbul itirafı!
CHP'de 25 milyonluk rüşvet krizi!
CHP'de 25 milyonluk rüşvet krizi ile ilgili İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi
Savcıların Sinan Aygün'ü dinlemesi lazım!
Savcıların 'elimde belgeler var' diyen Sinan Aygün'ü dinlemesi lazım
CHP'li Aygün: Mansur Yavaş'ı FETÖ CHP'den aday yaptı
CHP'li Sinan Aygün'den flaş açıklamalar: Mansur Yavaş'ı FETÖ CHP'den aday yaptı
Görüntüler olay olmuştu! O öğretmen hakkında karar
MEB'den skandal görüntüler için soruşturma
İzmir Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz neden tutuklandı? İşte detaylar...
İzmir Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz neden tutuklandı? İşte detaylar...