 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > CHP'den HDP'nin önerisine destek!

CHP'den HDP'nin önerisine destek!

Giriş Tarihi: 01.11.2019, 21:38

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan geçtiğimiz hafta teröre destek verdikleri gerekçesiyle görevden alınan HDP'li isimlere CHP’den destek gelmemesinden dolayı tehdit etmişti. Buldan, “bölgede yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı gerektiği zamanda mutlaka alacaklardır. Bu gerçekliği ortaya koymak gerekiyor." diye konuşmuştu. HDP’nin tehdidi karşılık buldu. CHP’den destek geldi. CHP’li vekiller, terörden dolayı kayyum atanan belediyelerle ilgili araştırma yapılması için Meclis’te grup önerisi verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

CHP'den HDP'nin önerisine destek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Erdoğan'a cuma namazı öncesi bu mektubu verdi
Erdoğan'a cuma namazı öncesi bu mektubu verdi
Aslan balığı ayağına düştü hastanelik oldu
Aslan balığı ayağına düştü hastanelik oldu
Fatih Terim, neşteri vuruyor! Galatasaray'da büyük değişim!
Fatih Terim, neşteri vuruyor! Galatasaray'da büyük değişim!
Dolar yükselecek mi düşecek mi? Dolarda son durum ne? Ekonomi uzmanı yorumladı
Dolar yükselecek mi düşecek mi? Dolarda son durum ne? Ekonomi uzmanı yorumladı
Eminönü'ndeki balık ekmek tekneleri kaldırılıyor mu?
Eminönü'ndeki balık ekmek tekneleri kaldırılıyor mu?
Kimse Bilmez 20. yeni bölüm fragmanı izle
Kimse Bilmez 20. yeni bölüm fragmanı izle
Erdoğan'a cuma namazı öncesi bu mektubu verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazı öncesi bu mektubu verdi!
Suriye'de Türk ve Rus askerlerin ortak devriyesi başladı
Suriye'de Türk ve Rus askerlerin ortak devriyesi başladı
İzmir'de parçalanmak üzere olan gemiye dev akaryakıt operasyonu
İzmir'de parçalanmak üzere olan gemiye dev akaryakıt operasyonu
Başkan Erdoğan:Gürcistan ile her alanda gelişen bir ilişkimiz var
Başkan Erdoğan:Gürcistan ile her alanda gelişen bir ilişkimiz var
Muğla'da trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu
Muğla'da trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu
İzmir'de bir kişi yavru kediyi acımasız tekmelerle böyle öldürdü
İzmir'de bir kişi yavru kediyi acımasız tekmelerle böyle öldürdü