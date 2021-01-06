CHP’li Alaşehir Belediye Başkanı'nın hayali görüşmesi sosyal medyada alay konusu oldu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/chpli-alasehir-belediye-baskaninin-hayali-gorusmesi-sosyal-medyada-alay-konusu-oldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Manisa’nın CHP’li Alaşehir İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun muhtarla projeleri hakkında görüşme yaptığı 'hayali telefon görüşmesi' sosyal medyada alay konusu oldu.

Manisa'nın CHP'li Alaşehir İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bir yol hikâyesi" başlıklı bir video çekti. Yolculuk esnasında telefonu çalan Öküzcüoğlu, telefonu kulağına götürerek, "Alo, buyurun muhtarım" dediği duyuldu. Sonra ise karşısındaki muhtara projelerini anlatmaya başladı.

HAYALİ GÖRÜŞME SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Ancak bu video sosyal medyaya yansıdığında ilginç bir detay dikkatlerden kaçmadı. Öküzcüoğlu'nun telefonu çaldıktan sonra telefonu açmadan bu görüştürmeyi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Telefon görüşmesini gerçekleştirmeyen Öküzcüoğlu'nun bu videosu kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında alay konusu oldu.