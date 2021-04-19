CHP'li Atabay'dan bir skandal daha! Otelinin ve barının su faturasını sildirdi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/chpli-atabaydan-bir-skandal-daha-otelinin-ve-barinin-su-faturasini-sildirdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Aydın Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, taciz iddialarının ardından bu kez de yaptığı usulsüzlükle gündeme geldi. Atabay'ın kendisine ait otel ve barın 70 bin liralık su borcunu sildirdiği ortaya çıktı. Ahmet Deniz Atabay karara itiraz etse de, usulsüzlük 2 kez bilirkişi raporuyla belgelendi. Aydın Didim’de eski bir belediye çalışanı, suç duyurusunda bulunarak Başkan Ahmet Deniz Atabay’ın bar ve otel işletmelerine ait 70 bin liralık su faturalarını ödeme yapmadan sistemden sildirdiğini iddia etti.