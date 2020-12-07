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    CHP'li Başkan Fatih Gürbüz'den PKK söylemi

    Giriş Tarihi: 07.12.2020, 10:32

    Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, geçtiğimiz günlerde, belediyeye ait Kumburnu Koyunu satılığa çıkarmış, AK Parti kanadından gelen tepki sonrası, satışı durdurmuştu. CHP'li başkandan bir yeni skandal daha geldi. Gürbüz’ün bir toplantı sırasında söylediği "İzmir ve Foça kurtarılmış bölgedir" sözlerine tepkiler sürüyor.AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Foça Belediye Başkanının sözlerine tepki gösterip, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “'İzmir ve Foça kurtarılmış bölgedir' diyen CHP’li Başkan Gürbüz’e sormak lazım? Kimi, kimden, nasıl kurtardınız? Kurtarmak; halkın malını satmaya kalkışmak, halkı hizmetsiz bırakmak mıdır? Kusuru boyunu aşmış bu şahsa söylenecek tek söz vardır; yazıklar olsun” dedi. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, geçtiğimiz günlerde, belediyeye ait Kumburnu Koyunu satılığa çıkarmış, AK Parti kanadından gelen tepki sonrası, satışı durdurmuştu. Detayları A Haber'den Gamze Elçi aktardı.

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