CHP’li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda; partisinin Meclis üyesi Levent Çağlarsu’nun konuşmasına izin vermedi, zabıtalar tarafından Levent Çağlarsu’nun Meclis’ten çıkarılmasına yönelik talimat verdi.
CHP'li Başkan Halil Arda, CHP'li üyeyi zabıtalarla dışarı attırdı! İzmir Gaziemir Belediyesi karıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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