CHP’li başkandan tepki çeken açıklama! FETÖ’ye göreve iade teminatı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/chpli-baskandan-tepki-ceken-aciklama-fetoye-goreve-iade-teminati" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, KHK ile kamudan ihraç edilen FETÖ'cülere sahip çıktı. Katıldığı bir televizyon programında, FETÖ'cülerin suçsuz yere görevden alındıklarını savunan Semih Balaban, "CHP olarak her zaman kim nerede bir mağduriyet yaşıyorsa onun yanındayız." sözleriyle desteğini dile getirdi. A Haber canlı yayınında bu skandal sözlere tepki gösteren AK Parti Manisa İl Başkanı Yardımcısı Cüneyt Kamal, "15 Temmuz alçak saldırısını yapanların yüzlerce şehidimizin ve binlerce gazimizin kanı elindeyken 15 Temmuz'a darbe demeyen sonrasında yapılan mücadeleye darbe diyen CHP'li bir başkan ile karşı karşıyayız."Aslında bu yeni bir hadise değil. Daha önce CHP'li vekil Veli Ağbaba PYD'li bir teröristi Meclis'e sokmuştu. CHP'li vekiller bombalı saldırı yapan bir teröriste de destek çıkmıştı. Halkımız bu durumu takdir edecektir. Biz CHP'nin sağduyulu seçmenin buna dikkat edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.