CHP'li bazı belediye başkanlarının akrabalarını belediyede işe almaları tepki çekmeye devam ediyor. Son olarak Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın eşi Deniz Arda için görev icat edip 'Onursal koordinatör' yapması belediyelerdeki akraba torpillerini gündeme getirdi. Peki belediyelerde akraba kıyağı yapanlar kimler? İşte detaylar...
CHP'li başkanlar kimi, hangi göreve getirdi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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