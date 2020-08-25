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    CHP'li başkanlar kimi, hangi göreve getirdi?

    Giriş Tarihi: 25.08.2020, 14:03

    CHP'li bazı belediye başkanlarının akrabalarını belediyede işe almaları tepki çekmeye devam ediyor. Son olarak Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın eşi Deniz Arda için görev icat edip 'Onursal koordinatör' yapması belediyelerdeki akraba torpillerini gündeme getirdi. Peki belediyelerde akraba kıyağı yapanlar kimler? İşte detaylar...

    Eş başkan değil onursal koordinatör!

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