CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'dan skandal görüntüler! Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/chpli-bayrakli-belediye-baskani-serdar-sandaldan-skandal-goruntuler-koronavirus-tedbirlerini-hice-saydi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Koronavirüs salgını ile ilgili önlemler alınmaya devam edilirken kuralları hiçe sayanlar nedeniyle vaka sayılarında artışlar yaşanmaya devam ediyor. Tedbileri adeta görmezden gelerek koronavirüse davetiye çıkaran bir görüntü de CHP İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'dan geldi. Sandal, düğün salonuna benzer bir yerde maske ve mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti. İşte tepki çeken o görüntüler...

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan enelgeye göre, düğün, nişan ve toplu yemekli eğlenceler, yasaklanmıştı. Ancak İzmir'de19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle CHP'li İzmir Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen programda skandal görüntüler yaşandı.

Bir amatör kamera tarafından kayıt altına alınan görüntülerde maskesiz bir ortamda onlarca kişinin kurallara uymadığı görülüyor. Yüksek sesle müzik çalan salonda, birçok kişi koronavirüse rağmen halay çekiyor.

Halayın başında ise tanıdık bir isim yer alıyor. Görüntülerde, CHP'li İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın elindeki mendil ile doyasıya eğlendiği görülüyor.

AK PARTİ'Lİ İSİMLERDEN ELEŞTİRİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Özgür Hızal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu iadelere yer verdi:

"Topluma örnek olması gereken seçilmiş bir belediye başkanının bu sorumsuz hareketi, aslında sorumlu olduğu Bayraklı sakini vatandaşlarımıza hiçbir artı katamayacağının da en büyük göstergesidir."

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili ise "İş, sorumlu ve suçlu aramaya geldiğinde üstlerine yoktur. Ama önce kendileri kural çiğner, tedbir tanımaz. Halayın başında kendinden geçen CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal gibi" dedi.

AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat da "Halay başı, aynı zamanda 'CHP'li Belediye Başkanı' Serdar Sandal durum bildiriyor. Ülkede virüs varmış. Bayraklı'yı sel almış. Borcu bini çoktan aşmış. Sanki hiç derdimiz kalmamış. Tey tey de tey tey" notuyla eleştirdi.