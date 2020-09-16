CHP'li Belediye beceremedi! Bodrum'un altyapı sorunlarını hükümet çözecek

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/chpli-belediye-beceremedi-bodrumun-altyapi-sorunlarini-hukumet-cozecek" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP'li Bodrum Belediyesi sürekli yaşanan altyapı ve çevre sorunları ile vatandaşı canından bezdirdi. Turizmin gözde ilçesinde yaşanan kirlilik, içme suyu ve alt yapı problemlerinin giderilmesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiği belirtildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bodrum'un yeniden yaşanılabilir olması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı görevlendirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Torba ilçe merkezi, Torba oteller bölgesi, Kızılağaç, Yalı, Çiftlik ve İçmeler mahallelerini kapsayan kanalizasyon şebekeleri, terfi merkezleri, deniz deşarj hatları ve yağmur suyu iletim hatlarına kadar uzanan kapsamlı inşaat ve rehabilitasyon çalışmalarının protokolünü imzaladıkalrını duyurdu.

2021 SONUNA YETİŞECEK

Ersoy, "Toplamda 200 milyon artı KDV'ye mal olacak ve tamamı Bakanlığımızca karşılanacak projeyi, 2021 sonunda hizmete yetiştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyeler işini yapmayınca, vatandaşı mağdur etmemek ve kültürel varlıkları korumak için devreye yine hükümet girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı artık kangren halini alan Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'un altyapısını çözmek için hareket geçti.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Buna göre; Torba ilçe merkezi, oteller bölgesi, Kızılağaç, Yalı, Çiftlik ve İçmeler Mahallelerini kapsayan kanalizasyon şebekeleri yenilenecek; terfi merkezleri, deniz deşarj hatları ve yağmur suyu iletim hatları rehabilite edilecek.