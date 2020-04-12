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    CHP'li belediyeler Sözcü gazetesi dağıttı!

    Giriş Tarihi: 12.04.2020, 15:42

    Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonunu kapsayacak şekilde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta "sokağa çıkma yasağı" ilan edilirken, CHP'li belediyeler, belediye ekmeği satış noktalarından ve kapı kapı gezerek Sözcü Gazetesi dağıttı.

    Türkiye koronavirüs salgını ile mücadele ederken, salgının yayılmasını önlemek için 31 ilimizde hafta sonunu kapsayacak şekilde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği şehirlerde vatandaş belediyelerden yardım talebinde bulunurken, CHP'li belediyeler ise vatandaşın talepleri yerine Sözcü Gazetesi'nin posta memurluğuna soyunarak kapı kapı gazete dağıttı.

    PERVASIZLIKTA SINIR TANIMADI
    Belediye ekmeği satış noktalarında ve kapı kapı gezilerek Sözcü Gazetesi'nin dağıtılması sonrası, Sözcü pervasızlıkta sınır tanımayarak adeta posta memurluğunu yapan CHP'li belediyelere teşekkür etti.

    BELEDİYE KAYNAKLARINI YANDAŞI MEDYAYA PEŞKEŞ ÇEKTİLER
    Görevi kamu hizmeti olan ve vatandaşa hizmet götürmek olan CHP'li belediyeler, bunu yapmak yerine kaynaklarını yandaşı medya için kullandı. Kamu çalışanı olan personellerini kapı kapı gezdirerek Sözcü Gazetesi dağıttıran belediyelere, sosyal medyada tepki yağdı. Sözcü gazeteleri belediyelere bedava olarak verdiğini iddia ederken, kamuoyu "Gazeteler neyin karşılığı bedava verildi?" sorusunu dile getirdi.

    FETÖ TAKTİĞİ UYGULANDI
    Fetullahçı Terör Örgütü de etkin olduğu yıllarda kapı kapı gezerek yayın organı Zaman Gazetesi'ni dağıtmış ve bu yolla kurgulanan manipülatif haberler halka ulaştırılarak algı dezenformasyonu yapılmıştı. CHP'li belediyeler de tıpki FETÖ'nün izlediği yolu takip ederek kapı kapı Sözcü Gazetesi dağıtımına çıktı.

    SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
    CHP'li belediyelerin "vatandaşa değil Sözcü'ye hizmet" anlayışına sosyal medyada tepki yağdı. Koronavirüs salgınına rağmen toplu taşıma araçlarını azaltarak halkın sağlığını tehlikeye atan ve vatandaşı isyan noktasına getiren CHP'li belediyelerin imkanlarını yandaşı bir medya kuruluşuna sonuna kadar sunması "rezillik" olarak yorumlandı.

    İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI






    Takvim.com.tr/Özel haber

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