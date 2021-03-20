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    CHP'li belediyenin alkollü şarkılı 18 mart etkinliğine tepki yağıyor!

    Giriş Tarihi: 20.03.2021, 14:45

    CHP'li isim büyük bir saygısızlığa imza atttı. Bodrum'dan şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak görüntüler ortaya çıktı. Binlerce şehit verilen 106 yıllık destanın yıl dönümünde CHP'li başkan yardımcısı alkollü eğlence yaptı. 18 Mart'ta Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'ın organize ettiği içkili alemin görüntülerine tepki yağıyor.

    CHP'li Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde belediye personeline alkollü eğlence düzenledi.

    Etkinliğe katılanlar müzik eşliğinde alkol alırken eğlendi ve o anlarını kaydetti. İşte o anlar sosyal medyada yayınlanınca yer yerinden oynadı. CHP'li isme ve etkinlikte eğlenenlere tepki çığ gibi arttı.

    Etkinlikte pandemi kuralları da hiçe sayıldı. Görüntülerde Batmaz ve yanındakilerin maske ve mesafe kuralına uymadığı görüldü.

    Ayrıca etkinliğin yapıldığı bağ evinin de kaçak olduğu iddia edildi.

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