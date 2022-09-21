CHP'li Bornova Belediyesi'nde işçiler grevde

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/chpli-bornova-belediyesinde-isciler-grevde" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP'li Bornova Belediyesi'nde çalışan işçiler hak ettileri zammı alamadıkları gerekçesiyle grevde. Bornova Belediyesi şirketi BORBEL ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine belediyeye grev kararı asıldı DİSK Genel İş Sendikası 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç yaptığı açıklama ile CHP'li Bornova Belediyesi'ne tepkisini göstererek "Grev gerçekleştiğinde Bornova halkının etkileneceğini biliyoruz ancak bunun sorumlusu emeğiyle geçinenler değil, işçiye yoksulluğu reva gören SODEMSEN ve CHP siyasetidir" açıklamasında bulundu. Detayları A Haber'den Tayfun Er konuğu ile birlikte değerlendirdi.