FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve 15 yıla kadar hapsi istenen CHP'li Urla Belediyesi eski Başkanı İbrahim Burak Oğuz’un hakkında hazırlanan iddianamede detaylar ortaya çıktı. CHP'li Burak Oğuz sohbet hocasıymış Urla Belediyesi eski Başkanı Burak Oğuz, FETÖ elebaşının elini öpmeye gitmiş CHP'li eski Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un iddianamesinde şok FETÖ detayları! İzmir Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz neden tutuklandı? İşte detaylar… CHP'li Tunç Soyer, FETÖ'den tutuklu Burak Oğuz'u ziyaret etti CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz üst düzey FETÖ'cülerle görüşmüş Görevden alınan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz hangi FETÖ'cülerle irtibat kurdu?
CHP’li Burak Oğuz FETÖ'nün mahrem imamıyla ABD'ye gitmiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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