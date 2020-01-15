 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > CHP’li Burak Oğuz FETÖ'nün mahrem imamıyla ABD'ye gitmiş

CHP’li Burak Oğuz FETÖ'nün mahrem imamıyla ABD'ye gitmiş

Giriş Tarihi: 15.01.2020, 10:57

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve 15 yıla kadar hapsi istenen CHP'li Urla Belediyesi eski Başkanı İbrahim Burak Oğuz’un hakkında hazırlanan iddianamede detaylar ortaya çıktı.

CHP'li Burak Oğuz sohbet hocasıymış
Urla Belediyesi eski Başkanı Burak Oğuz, FETÖ elebaşının elini öpmeye gitmiş
CHP'li eski Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un iddianamesinde şok FETÖ detayları!
İzmir Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz neden tutuklandı? İşte detaylar...
CHP'li Tunç Soyer, FETÖ'den tutuklu Burak Oğuz'u ziyaret etti
CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz üst düzey FETÖ'cülerle görüşmüş
Görevden alınan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz hangi FETÖ'cülerle irtibat kurdu?

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

CHP’li Burak Oğuz FETÖ'nün mahrem imamıyla ABD'ye gitmiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Türkiye Hasan'ı konuşuyor! O umudunu hiç kaymetmedi
Türkiye Hasan'ı konuşuyor! O umudunu hiç kaymetmedi
Hava Durumu Raporu
Hava Durumu Raporu
İzmir Kültürpark'taki yıkım nasıl durduruldu?
İzmir Kültürpark'taki yıkım nasıl durduruldu?
Denizli’de aç kalan tilki şehre indi
Denizli’de aç kalan tilki şehre indi
Bakanlık tek tek ifşa etti | İşte halkın sağlığıyla oynayan firmalar
Bakanlık tek tek ifşa etti | İşte halkın sağlığıyla oynayan firmalar
Başkan Erdoğan kürsüyü şehit kızı Gülay Demir'e bıraktı!
Başkan Erdoğan kürsüyü şehit kızı Gülay Demir'e bıraktı!
İzmir Kültürpark'taki yıkım nasıl durduruldu?
İzmir Kültürpark'taki yıkım nasıl durduruldu?
Bakanlık tek tek ifşa etti | İşte halkın sağlığıyla oynayan firmalar
Bakanlık, 386 hileli ürünü açıkladı! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
Başkan Erdoğan kürsüyü şehit kızı Gülay Demir'e bıraktı!
Başkan Erdoğan kürsüyü şehit kızı Gülay Demir'e bıraktı!
Başkan Erdoğan'dan İdlib zulmüne sessiz kalanlara sert tepki
Başkan Erdoğan: Buradan tüm dünyaya sesleniyorum! Bu işin şakası yok
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: En küçük fikirleri de bulunmuyor
İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu
İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu