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    CHP'li Büyükşehir Belediyesi İzmir için ne yaptı?

    Giriş Tarihi: 06.07.2021, 10:33

    İzmir'de yaşanan sorunlar vatandaşı her geçen gün isyan ettiriyor. Altyapı, köstebek yuvasına dönmüş yollar, Körfez'den yayılan kötü kokular derken yakın zamanda yaşanan sel felaketi sonrası İzmirli vatandaşlar sorunlara çözüm bulunamamasından şikayetçi. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, A Haber canlı yayınında Erkan Tan'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kırkpınar, 'İzmir'in en büyük sorunlarından biri de trafik sorunu. İzmir'e bu konuda hiçbir yatırım yapılmadı. Devletin onlarca yatırım yaparken CHP taş taş üstüne koymadı. Soyer'e bu konu sorulduğunda 'kimse trafiğe çıkmasın. Araçlarınızı kullanmayın' dedi." şeklinde konuştu.

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